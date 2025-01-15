Медведев рассказал о выполнении задач, поставленных Путиным перед ОПК

Медведев: поставленные Путиным перед ОПК задачи в целом выполнены в 2024 году

Задача по поставке военной техники и вооружений в войска, поставленная президентом России Владимиром Путиным, была успешно выполнена в прошлом году. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании об итогах деятельности рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения в 2024 году и о планах на 2025 год, передает «Интерфакс».

Медведев сообщил, что он докладывал главе государства о результатах работы, отметив, что поставки востребованных образцов вооружений осуществлены в почти полном объеме. Он добавил, что по некоторым позициям начата опережающая поставка по плану на 2025 год.

По словам Медведева, президентские задачи перед оборонной промышленностью были выполнены, и рабочая группа активно принимала участие в этом процессе. Заместитель председателя также подчеркнул развитие производственных мощностей и внедрение новых технологий на предприятиях ОПК, что позволило наладить эффективную систему производства и поставок.

3 января издание «Взгляд» писало, что министр обороны России Андрей Белоусов, назначенный на этот пост весной 2024 года, меняет российскую военную машину.

Ранее Путин потребовал не ослаблять прокурорский надзор за поставками вооружения в войска.