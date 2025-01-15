Новой целью для поражения Вооруженными силами России (ВС РФ) стали подземные газовые хранилища Украины. Об этом пишет издание «Царьград».

По данным издания, военнослужащие российской армии нанесли ракетный удар по львовскому городу Стрый, где находится крупное подземное хранилище газа. Эту информацию подтвердил глава администрации Львовской области Максим Козицкий.

«Царьград» утверждает, что в Стрые также находится и крупный железнодорожный узел, через который идут поставки западного оружия для украинской армии. Как отметил военкор Евгений Поддубный, подобные объекты тоже являются приоритетными целями для российских ракет «Калибр».

«Поражение каждой цели, которую киевский режим может использовать для подпитки фронта — еще один шаг для того, чтобы нашим бойцам было проще бить врага на линии боевого соприкосновения», — отметил военкор.

«Царьград» также напомнил, как Зеленский предлагал странам Запада хранить свой газ в украинских подземных хранилищах уверяя, что Украина обладает полезной для партнеров инфраструктурой. Издание подчеркивает, что уничтожение подобного объекта газовой инфраструктуры является серьезным ударом для Украины, поскольку страна испытывает энергодефицит.

Утром 15 января российские военнослужащие нанесли массированный ракетный удар по Украине.

26 августа сообщалось, что в городе Стрый были поражены объекты энергетической инфраструктуры. Тогда предполагалось, что речь шла о самом большом подземном хранилище газа Украины и Европы — Бильче-Волицком ПХГ. Хранилище способно вместить до 17 млрд кубометров газа.

Ранее в РФ объяснили удары по газотранспортной системе Украины.