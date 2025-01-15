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В Госдуме объяснили удары по газотранспортной системе Украины

Картаполов назвал газотранспортную систему Украины важной целью для поражения
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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Газотранспортная система Украины является первоочередной целью для поражения. Об этом заявил председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов, комментируя ракетные удары по газораспределительной системе Украины, которые произошли утром 15 января, передает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Он отметил, что это не только ключевой элемент энергетической инфраструктуры, но и место хранения газа, «похищенного» в России.

Картаполов добавил, что с 1 января Украина прекратила транспортировку газа, который у них накапливался, к тем, кому он был изначально предназначен.

«Воришки не должны извлекать выгоду из нашего имущества и не будут», — подчеркнул он.

По мнению депутата, это также связано с «устранением конкурентов».

«Американцы действуют агрессивно и цинично, чтобы устранить конкурентов, о чем говорил и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Под их прямым попустительством или даже с помощью были подорваны газопроводы «Северного потока» и произведена атака на распределительную станцию «Турецкого потока», что говорит о многом», — резюмировал он.

Утром 15 января российские военнослужащие нанесли массированный ракетный удар по Украине.

Ранее Зеленский упрекнул НАТО в недостаточной помощи после массированного удара ВС РФ.

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