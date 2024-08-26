Российские военные поразили крупнейшее подземное хранилище газа в Европе

В городе Стрый Львовской области на западе Украины поражены объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Отмечается, что речь идет о самом большом подземном хранилище газа Украины и Европы — Бильче-Волицком ПХГ. Мощность хранения ПХГ там составляет 17 млрд куб. м газа.

Незадолго до этого координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российская армия нанесла удар по военнослужащим ВСУ в Волыни на западе Украины, а также по энергообъекту в Одессе на юге страны.

Кроме того, СМИ Украины сообщали о взрывах в Киевской, Сумской, Винницкой областях страны, а также в Одессе, Харькове, Кривом Роге Днепропетровской области и Кропивницком Кировоградской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.