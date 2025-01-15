Цивилева предложила провести всероссийскую семейную «Зарницу»

Цивилева предложила в Год защитника Отечества провести всероссийскую семейную «Зарницу»

Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева в ходе заседания оргкомитета «Победа» предложила провести в этом году всероссийскую семейную военно-спортивную игру «Зарницу». Ее слова приводит ТАСС.

«И в Год защитника Отечества предлагаем провести комплекс мероприятий, которые охватят сразу все регионы России, семейную «Зарницу», — заявила она.

По ее словам, основной задачей станет передача традиционных ценностей, знаний, культуры истории нашей страны, своей родословной, от старших поколений к младшим. Наставниками и тренерами команд станут участники специальной военной операции.

Президент России Владимир Путин попросил власти регионов отнестись к подготовке празднования 80-летия Победы «по совести». 15 января глава государства подписал указ о разовой выплате 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны. Мера поддержки коснется фронтовиков, а также их вдов, узников концлагерей, тружеников тыла и жителей блокадного Ленинграда.

Ранее в России запустили новый телеканал к 80-летию Великой Победы.