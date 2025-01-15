Стало известно об атаках армии России на военный объект ВСУ в Львовской области

Российские войска периодически атакуют небольшой и малоизвестный военный объект Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Самборе Львовской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника» (ВХ).

Авторы канала утверждают, что здесь расположены 675-я отдельная радиолокационная рота украинской армии, а также 703-й инженерный полк и 704-й отдельный полк войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Украины. Кроме того, как утверждает источник, на объекте находился 7-й отдельный полк армейской авиации и аэродром Калинов, на который часто прибывают люди из-за рубежа.

«Если после сегодняшнего удара в западных медиа пойдет волна некрологов о внезапных инфарктах у высокопоставленных военных, значит, цель удара достигнута», — заключили авторы канала.

15 января сообщалось, что российские военные нанесли удар по штабу украинской армии в Сумах, откуда руководили операцией в Курской области.

Кроме того, ВС РФ ликвидировали пункт управления в поселке Двуречное, расположенном в Харьковской области, с которого была осуществлена массированная атака дронов на территорию РФ.

Ранее российские бойцы атаковали ВСУ в 137 районах.