Подразделение российской группировки войск «Днепр» уничтожило до 95-ти бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своей зоне ответственности. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ, бригады теробороны и бригады национальной гвардии», — говорится в публикации.

Как пояснили в оборонном ведомстве, боевые действия велись в районах населенных пунктов Щербаки, Блакитное, Орехов, Новопокровка Запорожской области. Кроме того, бои шли в Днепропетровском, Антоновке, Никольском и Ивановке в Херсонской области.

В Минобороны указали, что противник потерял до 95-ти военнослужащих, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии. Кроме того, Вооруженные силы РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 137-ми районах.

Как отметили в оборонном ведомстве, средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, а также десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства. Среди прочего были уничтожены 85 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Незадолго до этого появились данные украинского аналитического проекта DeepState, которые указывают на то, что в течение последних 10 дней российские войска взяли под контроль 11 населенных пунктов в Донбассе. Минобороны РФ также сообщило, что в ходе успешных наступательных операций подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Украинка в Донецкой народной республике.

Ранее на Западе сочли, что Россия не откажется от своих целей на Украине.