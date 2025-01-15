Стало известно о ликвидации офицеров ВСУ, руководивших операцией в Курской области

«ВО»: в Сумах уничтожены офицеры ВСУ, командовавшие атакой на Курскую область

Российские военные нанесли удар по штабу украинской армии в Сумах. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

«Старшие офицеры ВСУ, руководящие «Курской операцией», стали целью ракетного удара по штабу группировки противника в Сумах», — говорится в сообщении.

По данным канала, объект был полностью уничтожен. Кроме того, в результате оперативных действий были поражены скопления личного состава украинской армии, а также бронетехника, которая должна была осуществлять ротацию отдельных подразделений ВСУ.

Официального подтверждения данной информации не поступало.

До этого сообщалось, что Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павло Розлача, который руководил ударами кассетными боеприпасами с отравляющими веществами по Курской области.

По данным СК России, украинский полковник руководил ударами по российскому региону кассетными боеприпасами с отравляющими веществами удушающего действия, в результате которых пострадали не менее 20 человек.

Ранее главком ВСУ рассказал, какие подразделения первыми вошли в Курскую область.