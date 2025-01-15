В МО РФ разработали единый механизм действий для поиска пропавших бойцов СВО

Заместитель министра обороны России Анна Цивилева заявила, что для поиска пропавших без вести участников специальной военной операции (СВО) фонд «Защитники Отечества» и Военно-социальный центр МО РФ разработали единый механизм действий. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе своего выступления на заседании оргкомитета «Победа» с участием президента Владимира Путина Цивилева подчеркнула, что поиск пропавших без вести героев сегодня требует особого внимания. По ее словам, работа над этим ведется при тесном взаимодействии со Следственным комитетом и МВД.

«Мы активно взаимодействуем с родственниками. Важной поддержкой со стороны государства стал указ президента о предоставлении ежемесячной социальной выплаты детям пропавших без вести участников специальной военной операции», — сказала замминистра обороны России.

Поручение создать комплексную систему поиска пропавших без вести военнослужащих и поддержки их семей дал министр обороны России Андрей Белоусов в середине декабря. Глава ведомства также называл обеспечение победы в СВО главной целью Минобороны в 2025 году.

Ранее сообщалось, что работа «Единой России» в весеннюю сессию будет направлена на поддержку участников СВО.