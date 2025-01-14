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Работа «Единой России» в весеннюю сессию будет направлена на поддержку участников СВО

Якушев назвал поддержку участников СВО ключевым приоритетом «Единой России»
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Максим Блинов/РИА Новости

Ключевые приоритеты «Единой России» в весеннюю сессию касаются поддержки участников СВО. Об этом рассказал секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

По его словам, приоритеты законодательной работы «Единой России» отражены в народной программе, изменения в которую внесли на Съезде в декабре 2024 года.

«Ключевые дополнения касаются поддержки участников специальной военной операции, что имеет особое значение в объявленный президентом Год Защитника Отечества», — напомнил он.

Якушев подчеркнул, что первостепенной задачей является расширение правовых оснований для получения статуса ветерана боевых действий и распространение его на бойцов в Курской области.

«Этот правовой пробел партия устранит на ближайших заседаниях Госдумы. Идет работа над расширением социальных гарантий для бойцов и их семей. В частности, в вопросах продления срока принятия наследства и установления военных пенсий для военнослужащих воинских формирований ДНР и ЛНР. Планируется также принять наш законопроект, устанавливающий отпуск до 35 календарных дней для членов семьи раненого участника СВО», — добавил Якушев.

Секретарь генсовета партии напомнил, что на съезде ЕР президент России Владимир Путин поставил задачу по укреплению суверенитета, а также экономическому и технологическому развитию страны.

«Мы также продолжим совершенствовать законодательство в сфере социальной политики, занятости. Вместе с профильными министерствами будем работать над выполнением нацпроектов и обеспечим правовые решения для их качественной реализации», — отметил он.

Кроме того, в ближайшее время партия внесет на рассмотрение в Госдуму законопроект в сфере борьбы с цифровым и финансовым мошенничеством. Также в сфере молодежной политики планируется внести законопроект, посвященный профилактике травли подростков.

При этом партия обеспечит продление маткапитала. Отмечается, что соответствующий законопроект уже принят в первом чтении. Помимо этого, «Единая Россия» разработала документы, касающиеся защиты малого и среднего бизнеса.

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