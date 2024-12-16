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Министр обороны РФ поручил создать систему поиска пропавших без вести военных

Белоусов поручил создать систему поиска пропавших военных и поддержки их семей

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил создать комплексную систему поиска пропавших без вести военнослужащих и поддержки их семей. Соответствующее поручение было дано в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ, передает сайт Кремля.

«На данный момент эта работа ведется слишком долго и с невысокой результативностью. К поиску наших бойцов надо подходить комплексно. Необходимо упорядочить все процессы, внести изменения в нормативную базу, объединить усилия с волонтерами», — сказал глава оборонного ведомства.

Также в рамках заседания Белоусов назвал обеспечение победы в СВО главной целью Минобороны в 2025 году. Глава ведомства отметил, что в 2024 году российская армия взяла под контроль почти 4,5 тысячи квадратных километров территории, занятой украинской армией.

Кроме того, министр озвучил потери Вооруженных сил Украины за 2024 год. Речь идет о 560 тысячах украинских военных (раненые, а также безвозвратные потери).

Ранее министр обороны России призвал обеспечить армию кадрами.

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