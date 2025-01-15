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Бойцы СВО войдут в состав парадных расчетов в честь 80-летия Победы

Белоусов: парады в городах-героях станут центральным событием 80-летия Победы
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Центральным событием праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, станут парады. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании организационного комитета «Победа», стенограмму мероприятия публикует сайт Кремля.

«Традиционно центральным событием торжеств являются военные парады», — отметил глава МО РФ.

Белоусов добавил, что парады пройдут в Москве и еще восьми городах-героях. Кроме того, торжественные мероприятия состоятся в девятнадцати городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, а также общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

Министр обороны среди прочего рассказал, что участники специальной военной операции на Украине войдут в состав парадных расчетов во время мероприятий в честь 80-летия Победы.

В 2025 году отмечается 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. Торжественные мероприятия пройдут по всей России. На федеральном уровне запланировано более 170 мероприятий, включая военный парад на Красной площади 9 мая, прием президента, праздничный фейерверк, поисковые работы и выставки архивных материалов.

10 января президент России Владимир Путин провел первое в этом году совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. В ходе совещания обсуждались дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности в период подготовки и проведения празднования 80-й годовщины Победы. Сообщалось, что в честь юбилея в российских городах ожидаются более масштабные празднования, чем в прошлые годы.

Ранее Путин подписал указ о разовой выплате ветеранам Великой Отечественной войны.

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80 лет Победы
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