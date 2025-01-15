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ВСУ будут отправляться в другие страны

Гончаренко: Рада проголосовала по законопроекту об отправке ВСУ в другие страны
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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутаты парламента Украины проголосовали за законопроект об отправке бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в другие страны в период действия военного положения. Об этом сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Верховная рада проголосовала в целом за законопроект о направлении подразделений ВСУ за границу во время военного положения. «За» — 317.

Целью законопроекта является обеспечение эффективной обороны и сотрудничества со странами-партнерами», — уточнил он.

В рамках законопроекта подчеркивается, что подразделения ВСУ смогут находиться за границей для обеспечения безопасности, обороны и «отпора агрессии против Украины» согласно уставу ООН. Также из документа следует, что решение о направлении войск в другие государства принимает Владимир Зеленский.

Отмечалось также, что в период действия военного положения изменения в этом законе будут применяться к подразделениям украинской армии, которые были направлены в другое государство и находились на его территории.

Накануне генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил перевод аэродромных техников и других солдат подразделений военно-воздушных сил в пехоту. В ведомстве указали, что ситуация на фронте складывается непростая, на многих участках не хватает пехотинцев.

В свою очередь подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что слабая организация ВСУ может привести к полному краху армии в любой момент.

Ранее в Польше припомнили Зеленскому предоставленную Украине помощь.

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