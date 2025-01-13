Слабая организация Вооруженных сил Украины (ВСУ) может привести к полному краху армии в любой момент. С таким заявлением выступил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, из-за слабой организации украинской армии вполне вероятно то, что «уже много раз бывало исторически, когда армия оказывается сломлена». Дэвис подчеркнул, что это может случиться в любое время.

В то же время эксперт отметил, что у ВС РФ достаточно ресурсов, чтобы в случае необходимости дойти до Днепра даже при условии сопротивления ВСУ.

«Маловероятно, что Украина выживет без мирного соглашения. <...> Ее армию победят в чистом поле, и Россия <...> просто продиктует условия капитуляции», — полагает Дэвис.

До этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что украинская армия разваливается из-за коррумпированного командования. По ее словам, в рядах украинской армии «цветет и пахнет» коррупция. Своих людей устраивают в тыл, чтобы они не попали в пехоту.

Безуглая подчеркнула, что такие люди во время чисток остаются на своих местах, а на передовую отправляют тех, кто не давал взятку и является специалистом, неспособным к интригам.

Ранее Байден заявил, что существует «реальный шанс» победы Украины над Россией.