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Польские самолеты, поднятые из-за «активности России», вернулись на аэродромы

Польша вернула на базы поднятые из-за «активности авиации РФ» самолеты
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Tomasz Stanczak/Agencja Gazeta/Reuters

Польская армия вернула на аэродромы свои истребители, которые поднимали в воздух, якобы из-за российской активности на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на военное командование Польши.

«Действия военной авиации в польском воздушном пространстве были прекращены в связи с прекращением ударов авиации дальнего действия на Украине», — заявили польские военные, также уточнив, что к штатной работе вернулись и системы ПВО.

Польша поднимала в воздух авиацию утром 15 января из-за якобы активности ВС России на Украине. На патрулирование вышли дежурные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были приведены в состояние повышенной готовности.

На 15 января запланирован визит в Варшаву украинского президента Владимира Зеленского. Он планирует обсудить вопросы эксгумации тел жертв Волынской резни.

Ранее в Словакии потребовали извинений от Польши за отказ пропустить борт вице-спикера парламента в РФ.

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