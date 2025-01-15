В Словакии потребовали извинений от Польши за отказ пропустить борт вице-спикера в РФ

Польским властям следовало извиниться после отказа на пролет спецборта с делегацией Словакии через воздушное пространство республики в сторону Москвы. Об этом заявил вице-спикер словацкого парламента, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко, передает агентство TASR.

«Мне очень жаль за ложь, к которой буквально прибегла польская сторона. Потому что мы, конечно, не определяем маршрут на борту самолета и, наверное, не продлили бы наш полет еще на час, если бы можно было лететь напрямую», — заявил он.

По словам Данко, он недоумевает из-за решения страны и надеется, что Польша принесет извинения словацким представителям после инцидента.

12 января вице-спикер заявил, что Польша запретила пролетать через свое воздушное пространство самолету делегации парламента Словакии, который направлялся с визитом в Россию.

Ранее в Польше объяснили отказ пропустить в РФ спецборт Словакии.