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Названа причина визита Зеленского в Польшу

Wprost: Зеленский обсудит в Польше эксгумацию жертв Волынской резни
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Lex Fridman/YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Польшу 15 января обсудит вопросы эксгумации тел жертв Волынской резни. Об этом сообщает издание Wprost.

По информации журналистов, в Польше Зеленский проведет переговоры с премьер-министром Дональдом Туском, а затем с президентом страны Анджеем Дудой.

В конце ноября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что власти Украины согласились не мешать проведению эксгумации массовых захоронений в Волынской, Ровненской и Тернопольской областях Украины, где в 1943–44 годах произошла трагедия, известная как «Волынская резня».

Произошедшее было попыткой проведения этнических чисток против польского населения со стороны украинских националистов. В ответ польские партизаны, действующие на Волыни, также атаковали украинское население этого региона. При этом регион продолжал находиться фактически под оккупацией Германии, и взаимные этнические чистки прекратились только после освобождения Волыни советскими войсками.

Ранее в Польше припомнили Зеленскому предоставленную Украине помощь.

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