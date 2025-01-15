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В МИД Ирана назвали области сотрудничества по стратегическому договору с РФ

МИД Ирана: стратегический договор с РФ охватывает все аспекты сотрудничества
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Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новый стратегический договор Российской Федерации и Исламской Республики Иран охватывает все аспекты сотрудничества двух стран. Об этом заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

По его словам, подписание 20-летнего договора между Тегераном и Москвой — это не просто политический документ, но и дорожная карта на будущее.

17 января президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подпишут договор о стратегическом партнерстве между двумя странами. Последний прибудет в Москву с официальным визитом. После подписания договора главы государств сделают заявления для СМИ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что соглашение укрепит сотрудничество в военно-политической и торгово-экономической областях, а также в научной, образовательной и культурно-гуманитарной сферах.

Ранее в Тегеране заявили, что договор между РФ и Ираном не образует военный альянс.

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