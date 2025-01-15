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В Финском заливе находятся два корабля НАТО в рамках новой миссии

Yle: в Финском заливе находятся два корабля НАТО в рамках новой миссии
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Gero Breloer/AP

Два корабля НАТО находятся в Финском заливе в рамках новой миссии альянса на Балтийском море. Об этом сообщает Yle со ссылкой на данные портала VesselFinder.

«Два корабля от миссии НАТО по патрулированию Балтийского моря находятся в Финском заливе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что НАТО направило корабли после того, как в Балтийском море оборвался электрический кабель и несколько кабелей связи.

Также в Балтийское море дойдут несколько других кораблей Североатлантического альянса, подводные лодки, самолеты наблюдения и подводные беспилотники.

До этого сообщалось, что повреждение подводных кабелей в Балтийском море встревожило НАТО, в связи с чем страны военного блока хотят взять его под контроль. 14 января представители Германии, Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы, Польши и Швеции встретились в президентском дворце в Хельсинки как соседи по Балтийскому морю, чтобы обсудить предположительные диверсии на Балтике.

Ранее в Германии обеспокоились «длинной рукой Путина» в Европе.

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