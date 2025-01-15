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В Германии указали на планы НАТО взять под контроль Балтийское море

Der Spiegel: страны НАТО хотят взять под контроль Балтийское море
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Александр Гальперин/РИА Новости

Повреждение подводных кабелей в Балтийском море встревожило НАТО, в связи с чем страны военного блока хотят взять его под контроль. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

В материале отмечается, что 15 января представители Германии, Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы, Польши и Швеции встретились в президентском дворце в Хельсинки как соседи по Балтийскому морю, чтобы обсудить предположительные диверсии на Балтике.

Как следует из текста, они не скрывали, что подозревают Россию в диверсиях и обвиняли Москву в «провокационных военно-морских маневрах». В связи с этим НАТО запустило миссию по контролю за движением в Балтийском море, указывают авторы.

«Всего ожидается, что около десяти кораблей из разных стран будут следить за регионом Балтийского моря. Есть надежда, что одно только их присутствие послужит определенным сдерживающим фактором для России», — пишет журнал.

НАТО запускает миссию по патрулированию в Балтийском море для обеспечения безопасности инфраструктуры. Это вызвано недавними повреждениями подводных кабелей. Главы государств региона намерены «пресекать любые попытки саботажа» на Балтике, а также принимать меры против «любых подозрительных судов, которые обходят санкции и угрожают безопасности». Зачем НАТО усиливает свое присутствие на Балтике на самом деле — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в Германии обеспокоились «длинной рукой Путина» в Европе.

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