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Средства ПВО сбили три украинских дрона над Белгородской областью

МО РФ: над Белгородской областью уничтожены три украинских беспилотника
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Министерство обороны РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотника над территорией Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По информации ведомства, дроны были сбиты в период с 09:20 мск до 12:40 мск.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT сообщал, что Вооруженные силы России ликвидировали пункт управления, с которого была осуществлена массированная атака дронов на территорию РФ.

Как заявлял губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины в регионе за прошлые сутки пострадали три мирных жителя. По его данным, жительницу села Отрадное госпитализировали с баротравмой и осколочными ранениями плеча и ноги.

По данным Минобороны РФ, с начала специальной военной операции российские военнослужащие уничтожили 40480 беспилотных летательных аппаратов, 283 вертолета и 652 самолета.

Ранее в Тамбовской области ВСУ атаковали частный дом.

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