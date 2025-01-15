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Стало известно, сколько ВС РФ осталось пройти до Днепропетровской области

Рогов: до выхода к Днепропетровской области ВС РФ осталось от 5 до 7 км
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российским войскам осталось пройти до границы с Днепропетровской области на различных участках фронта не более 7 км. Об этом заявил kp.ru председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

«К Днепропетровской области конкретное продвижение идет, вдоль границы увеличивается зона нашего контроля», — заявил он.

По его словам, до границы осталось от 5 до 7 км до границы, где находится российская армия.

Рогов до этого заявил, что российские военнослужащие взяли под контроль Дзержинск (украинское название — Торецк) в Донецкой народной республике, в настоящее время в городе идет зачистка города. Он отметил, что вся территория города Дзержинска находится под контролем российской армии. По словам Рогова, сейчас российские солдаты зачищают прилегающую к населенному пункту территорию шахты «Торецкая».

Ранее военный эксперт рассказал о последнем логистическом центре ВСУ в ДНР.

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