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Российские войска освободили населенный пункт в ДНР

Минобороны: ВС России освободили населенный пункт Украинка в ДНР
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Станислав Красильников/РИА Новости

В ходе успешных наступательных операций подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Украинка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Военные нанесли значительный удар по живой силе и технике шести механизированных бригад ВСУ, а также силам теробороны, двум бригадам нацгвардии и формированиям «Иностранного легиона» в районах населённых пунктов Щербиновка, Шевченко, Дзержинск, Славянка, Нововасилевка, Тарасовка, Барановка, Воздвиженка, Петровка, Лысовка, Петропавловка и Новоелизаветовка.

По информации оборонного ведомства, противник понес сильные потери, включая свыше 560 военнослужащих, танк Leopard немецкого производства, четыре боевые бронированные машины, шесть легковых автомобилей и шесть артиллерийских орудий.

14 января Вооруженные силы РФ освободили населенные пункты Нескучное и Терны в ДНР.

13 января Минобороны РФ заявило, что населенный пункт Песчаное в ДНР был освобожден в результате действий подразделений группировки войск «Центр». Днем ранее «Южная» группировка ВС РФ освободила село Янтарное в ДНР.

Ранее сообщалось, что ВСУ стали минировать полевые свечи.

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