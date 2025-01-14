Вооруженные силы РФ освободили населенные пункты Нескучное и Терны в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Контроль над Нескучным установили подразделения российской группировки войск «Восток». Также они нанесли поражение двум механизированным бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и трем бригадам украинской теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Великая Новоселка, Новополь, Богатырь и Времевка в ДНР, а также Новодаровка в Запорожской области.

Терны освободили подразделения группировки войск «Запад». Кроме того, они нанесли удары по двум механизированным, штурмовой и аэромобильной бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Западное, Загоруйковка, Богуставка и Лозовая в Харьковской области, а также Ивановка и Торское в ДНР.

В зоне действия «Запада» ВСУ потеряли 600 бойцов, танк, восемь боевых бронемашин, в том числе две американские М113 и турецкую Kirpi, 13 автомобилей, пять артиллерийских орудий, три склада боеприпасов и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

13 января Минобороны РФ заявило, что населенный пункт Песчаное в ДНР был освобожден в результате действий подразделений группировки войск «Центр». Днем ранее «Южная» группировка ВС РФ освободила село Янтарное в ДНР.

Ранее было названо число освобожденных населенных пунктов в зоне СВО в 2024 году.