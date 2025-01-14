Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР

Минобороны: ВС РФ освободили населенные пункты Нескучное и Терны в ДНР
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы РФ освободили населенные пункты Нескучное и Терны в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Контроль над Нескучным установили подразделения российской группировки войск «Восток». Также они нанесли поражение двум механизированным бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и трем бригадам украинской теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Великая Новоселка, Новополь, Богатырь и Времевка в ДНР, а также Новодаровка в Запорожской области.

Терны освободили подразделения группировки войск «Запад». Кроме того, они нанесли удары по двум механизированным, штурмовой и аэромобильной бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Западное, Загоруйковка, Богуставка и Лозовая в Харьковской области, а также Ивановка и Торское в ДНР.

В зоне действия «Запада» ВСУ потеряли 600 бойцов, танк, восемь боевых бронемашин, в том числе две американские М113 и турецкую Kirpi, 13 автомобилей, пять артиллерийских орудий, три склада боеприпасов и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

13 января Минобороны РФ заявило, что населенный пункт Песчаное в ДНР был освобожден в результате действий подразделений группировки войск «Центр». Днем ранее «Южная» группировка ВС РФ освободила село Янтарное в ДНР.

Ранее было названо число освобожденных населенных пунктов в зоне СВО в 2024 году.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами