Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали минировать полевые свечи, оставляя свои позиции на фронте. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что данные устройства оснащены тротиловой шашкой весом 200 грамм с поражающими элементами. Данные экземпляры были найдены в районе Дебальцево в Донецкой народной республике (ДНР) после уничтожения пункта временной дислокации ВСУ.

Уточняется, что среди заминированных свечей также были найдены емкости с жидкостью, в состав которых входят ядовитые вещества, которыми, предположительно, обрабатывали FPV-дроны.

Предполагается, что свечи минируют так, чтобы заряд мог сработать после того, как ВСУ покидают свои позиции во время наступления ВС РФ.

14 января стало известно, что Вооруженные силы РФ освободили населенные пункты Нескучное и Терны в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее было названо число занятых ВС РФ населенных пунктов в зоне СВО в 2024 году.