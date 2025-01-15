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Над двумя российскими регионами за ночь сбили три украинских беспилотника

Минобороны: над Белгородской и Тамбовской областями ночью сбили три беспилотника
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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

За минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили три украинских беспилотника над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, два дрона сбили над территорией Белгородской области и один перехватили над Тамбовской.

Незадолго до этого сообщалось, что украинские военные нанесли удар по центру города Каховки, расположенного в Херсонской области. Глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук отметил, что населенный пункт был атакован с помощью дронов, один из них попал в многоквартирный жилой дом.

В ночь на 14 января над регионами РФ сбили более 200 беспилотников ВСУ. По данным SHOT, российские регионы подверглись самой массированной атаке дронов с начала года.

Под ударом оказались Тульская, Орловская, Воронежская, Саратовская, Самарская, Курская, Белгородская и Брянская области. Также беспилотники сбивали над Краснодарским краем и Татарстаном.

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

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