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На Украине заявили о безостановочных атаках российских войск

Украинский генштаб признал сложную для ВСУ ситуацию на фронте
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Reuters

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) признал сложную для украинских военных ситуацию на фронте. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

«Ситуация на фронте остается сложной», — заявили в ведомстве, добавив, что ВС РФ безостановочно атакуют украинские позиции.

До этого The Washington Post (WP) со ссылкой на пехотинца 35-й бригады морской пехоты Украины Валентина писал, что в Вооруженных силах Украины оказались озадачены «неограниченным количеством» россиян.

Отмечается, что ряды ВСУ все больше и больше редеют и становятся неспособными отражать российский натиск в ходе боевых действий. Как пишет WP, те военнослужащие украинской армии, кто находится на поле боя, сообщают об «истощении и падении морального духа». Кроме того, утверждает издание, некоторые бойцы ВСУ все чаще поддерживают призыв избранного президента США Дональда Трампа начать переговоры о прекращении боевых действий.

Ранее в России допустили применение «Орешника» в ответ на атаки со стороны ВСУ.

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