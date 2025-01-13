На шахте в Покровске в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР) остановлена добыча угля из-за приближения к городу подразделений ВС РФ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Добычи нет, работа ведется только на поверхности», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что в настоящий момент проводится эвакуация шахтеров.

Как отмечает издание «Страна.ua», это единственная шахта на Украине, которая давала коксующийся уголь. Он нужен для сталелитейной промышленности. Президент «Укрметалургпрома» Александр Каленков говорил, что вместе с Покровском Украина потеряет половину производства стали из-за дефицита угля.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска взяли под контроль литиевые месторождения в районе населенного пункта Шевченко. Они представляли большой интерес для стран Запада, но теперь будут использованы на благо жителей республики и всей России, подчеркивал Пушилин.

Ранее Пушилин оценил состояние шахт на освобождаемых территориях в ДНР.