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На Украине оценили эффективность фортификаций для защиты энергообъектов от ударов РФ

Эксперт Куртев: защита энергообъектов Украины от ударов РФ оказалась бесполезной
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Pavlo Palamarchuk/Reuters

Строительство фортификаций для защиты украинских энергетических объектов от ударов Вооруженных сил (ВС) РФ не оправдало себя и привело к напрасной трате бюджетных средств. Об этом заявил украинский эксперт по энергетике Виктор Куртев в интервью журналистке Наталье Мосейчук, пишет РИА Новости.

«Десятки миллиардов закопаны в землю, в буквальном смысле», — сказал он.

Куртев отметил, что не нужно было даже начинать строить эти защитные объекты, поскольку ни один из них не был возведен до конца. По его оценке, закончить строительство таких фортификаций можно не ранее 2030 года.

Эксперт считает, что инициативы по возведению сооружений, призванных защитить энергообъекты, продвигали те, кто хотел на этом заработать.

25 декабря ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. По словам министра энергетики страны Германа Галущенко, его целью стали объекты украинской энергетики. Военкор Евгений Поддубный сообщил о взрывах в районах Кременчугской ГЭС, Ладыжинской ТЭЦ и Бурштынской ТЭС. Украинский энергохолдинг ДТЭК заявил о повреждении оборудования нескольких ТЭС. В Харькове и Ивано-Франковске пропало электричество, перебои с электроснабжением наблюдаются и в Днепре. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Раде заявили, что власти Украины пытаются отвлечь внимание граждан от проигранной войны.

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