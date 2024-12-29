На Украине оценили эффективность фортификаций для защиты энергообъектов от ударов РФ

Строительство фортификаций для защиты украинских энергетических объектов от ударов Вооруженных сил (ВС) РФ не оправдало себя и привело к напрасной трате бюджетных средств. Об этом заявил украинский эксперт по энергетике Виктор Куртев в интервью журналистке Наталье Мосейчук, пишет РИА Новости.

«Десятки миллиардов закопаны в землю, в буквальном смысле», — сказал он.

Куртев отметил, что не нужно было даже начинать строить эти защитные объекты, поскольку ни один из них не был возведен до конца. По его оценке, закончить строительство таких фортификаций можно не ранее 2030 года.

Эксперт считает, что инициативы по возведению сооружений, призванных защитить энергообъекты, продвигали те, кто хотел на этом заработать.

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