На Украине сообщили о взрывах в Харькове

В Харькове прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает агентство «РБК-Украина» в Telegram-канале.

По данным украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена по всей территории страны.

«Снова слышны взрывы в Харькове», — говорится в публикации.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что объекты критической инфраструктуры страны получили повреждения на фоне ракетной атаки. По его словам, были повреждены несколько электростанций, в том числе Славянская ТЭС, где пожар продолжается до сих пор.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине оценили эффективность фортификаций для защиты энергообъектов от ударов РФ.