Десантно-штурмовые войска стали первыми подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые вошли на территорию Курской области. Об этом сообщил главком украинской армии Александр Сырский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что действия этих войск «помогли сорвать планы ВС России по наступлению на Сумском направлении из Курской области и перенести боевые действия на территорию врага», добавив, что именно десантники «находились в авангарде Вооруженных сил Украины в операции на Курщине».

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны рассказали, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

В среду, 20 ноября, украинские войска впервые попытались атаковать Курскую область с использованием англо-французских ракет большой дальности Storm Shadow. Позднее стало известно, что Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по исторической усадьбе XIX века князей Барятинских, расположенной в Курской области. 11 ноября ВСУ обстреляли храм Дмитрия Солунского в селе Казачья Локня Курской области. Храм построили в 1865 году и сейчас он является памятником архитектуры.

Ранее в Курской области повредили плитку у мемориала павшим воинам.