Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские войска выровняли фронт под Кременной в ЛНР

Марочко: ВС РФ выровняли фронт на участке длиной 6 км под Кременной в ЛНР
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска, продвигаясь под Кременной в Луганской народной республике (ЛНР), выровняли линию фронта в местных лесах на участке протяженностью 6 км. Об этом рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, силы РФ нанесли несколько огневых поражений по укрепленным районам Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате ударов в течение нескольких дней украинская армия лишилась двух минометов, одной зенитно-пулеметной установки, бронетранспортера и около 40 военнослужащих.

Марочко добавил, что, продвигаясь под Кременной, ВС РФ также заняли одну из позиций ВСУ.

В декабре Марочко сообщал, что украинские войска в четыре раза усилили интенсивность ударов по городу Кременная в ЛНР из-за активизации российских военных юго-западнее населенного пункта.

Также эксперт рассказывал, что диверсионно-разведывательные группы ВСУ начали замечать в лесном массиве юго-западнее города Кременная. Численность данных формирований составляет от семи до 15 человек.

Ранее сообщалось, что ВС РФ приближаются к границам Днепропетровской области Украины.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами