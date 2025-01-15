Российские войска выровняли фронт под Кременной в ЛНР

Марочко: ВС РФ выровняли фронт на участке длиной 6 км под Кременной в ЛНР

Российские войска, продвигаясь под Кременной в Луганской народной республике (ЛНР), выровняли линию фронта в местных лесах на участке протяженностью 6 км. Об этом рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, силы РФ нанесли несколько огневых поражений по укрепленным районам Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате ударов в течение нескольких дней украинская армия лишилась двух минометов, одной зенитно-пулеметной установки, бронетранспортера и около 40 военнослужащих.

Марочко добавил, что, продвигаясь под Кременной, ВС РФ также заняли одну из позиций ВСУ.

В декабре Марочко сообщал, что украинские войска в четыре раза усилили интенсивность ударов по городу Кременная в ЛНР из-за активизации российских военных юго-западнее населенного пункта.

Также эксперт рассказывал, что диверсионно-разведывательные группы ВСУ начали замечать в лесном массиве юго-западнее города Кременная. Численность данных формирований составляет от семи до 15 человек.

Ранее сообщалось, что ВС РФ приближаются к границам Днепропетровской области Украины.