В ЛНР зафиксировали активизацию украинских диверсантов

Марочко заявил об активизации украинских диверсантов в Кременских лесах в ЛНР

Украинские диверсанты активизировались в Кременских лесах, расположенных на территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, пишет РИА Новости.

Он рассказал, что в последнее время диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали замечать в лесном массиве юго-западнее города Кременная. Численность данных формирований составляет от семи до 15 человек.

«По характеру действий групп <…> можно говорить об их неплохой подготовке и слаженности с тыловыми подразделениями», — подчеркнул Марочко.

Как отметил эксперт, украинские диверсанты хорошо экипированы. Их снабдили современными средствами связи и разведки.

При этом российским военным уже довелось вести боевые действия против членов этих ДРГ. Осмотр рюкзака одного из ликвидированных диверсантов ВСУ позволил установить, что соответствующие группы способны работать в автономном режиме до пяти дней.

3 декабря Марочко сообщил, что подразделения Вооруженных сил РФ полностью захватили инициативу на Сватовско-Кременском участке фронта в ЛНР. По его словам, в целом обстановка в республике дает основания для позитивных прогнозов на будущее для российских войск.

Ранее в министерстве обороны РФ рассказали, сколько населенных пунктов военнослужащие страны взяли под контроль в течение осени.