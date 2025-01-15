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Минобороны подало иск к «Военторгу» о взыскании более 111 тысяч рублей

Минобороны хочет через суд взыскать с «Военторга» более 111 тысяч рублей
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Sergey Petrov/Globa Look Press

Арбитражный суд Москвы принял иск министерства обороны РФ к «Военторгу» о взыскании более 111 тысяч рублей. Об этом говорится в судебных материалах, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Заявление поступило в суд в конце 2024 года. Ранее стало известно, что глава «Военторга» Владимир Павлов обвиняется в хищении 400 млн рублей при выполнении госконтрактов для нужд оборонного ведомства.

В июле было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств в отношении неустановленных лиц по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Временно исполняющая обязанности генерального директора АО «Военторг-Центр» Ольга Вирт также обвиняется в присвоении более миллиона рублей бюджетных средств. По данным следствия, в 2023 году она путем выдачи и изъятия ежеквартальных премий похитила у работников АО «Военторг-Центр» свыше миллиона рублей.

Ранее в деле главы «Военторга» появились новые фигуранты.

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