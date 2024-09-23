Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В деле главы «Военторга» появились новые фигуранты

Два новых фигуранта появилась в деле главы «Военторга» Павлова

close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Два новых фигуранта появилась в деле главы «Военторга» Владимира Павлова, которого обвиняют в хищении 400 млн рублей при выполнении госконтрактов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мещанского суда.

«Суд постановил продлить до 30 декабря срок содержания под стражей Владимиру Павлову, Тимуру Исакову, а также Дмитрию Комлеву и Сергею Тетруашвили», — сообщили в суде.

Двое последних являются новыми фигурантами в деле главы акционерного общества.

До этого Мосгорсуд оставил под стражей руководителя АО «Военторг» Владимира Павлова, который обвиняется в хищении денег при исполнении государственных контрактов.

Павлова и Исакова арестовал Мещанский суд Москвы 1 августа, им предъявляются обвинения по статье о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ) и грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее свидетели подтвердили причастность экс-замглавы Минобороны Иванова к коррупции.

Все новости на тему:
Аресты в Минобороны
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами