В деле главы «Военторга» появились новые фигуранты

Два новых фигуранта появилась в деле главы «Военторга» Владимира Павлова, которого обвиняют в хищении 400 млн рублей при выполнении госконтрактов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мещанского суда.

«Суд постановил продлить до 30 декабря срок содержания под стражей Владимиру Павлову, Тимуру Исакову, а также Дмитрию Комлеву и Сергею Тетруашвили», — сообщили в суде.

Двое последних являются новыми фигурантами в деле главы акционерного общества.

До этого Мосгорсуд оставил под стражей руководителя АО «Военторг» Владимира Павлова, который обвиняется в хищении денег при исполнении государственных контрактов.

Павлова и Исакова арестовал Мещанский суд Москвы 1 августа, им предъявляются обвинения по статье о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ) и грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее свидетели подтвердили причастность экс-замглавы Минобороны Иванова к коррупции.