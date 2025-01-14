Украинские беспилотники сбили над тремя регионами России

Три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины сбили над Белгородской, Орловской и Липецкой областями. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средства противовоздушной обороны уничтожили дроны в период с 20:00 до 22:00, отметили в ведомстве.

Незадолго до этого сообщалось, что украинские военные нанесли удар по центру города Каховки, расположенного в Херсонской области. Глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук отметил, что населенный пункт был атакован с помощью дронов, один из них попал в многоквартирный жилой дом.

В ночь на 14 января над регионами РФ сбили более 200 беспилотников ВСУ. По данным SHOT, российские регионы подверглись самой массированной атаке дронов с начала года.

Под ударом оказались Тульская, Орловская, Воронежская, Саратовская, Самарская, Курская, Белгородская и Брянская области. Также беспилотники сбивали над Краснодарским краем и Татарстаном.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.