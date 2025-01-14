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Над Луганском сбили два беспилотника

Над Луганском средства противовоздушной обороны сбили два дрона
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Станислав Красильников/РИА Новости

Два беспилотных летательных аппарата сбили над Луганском с помощью средств противовоздушной обороны. Об этом сообщает ЛуганскИнформЦентр со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Два беспилотника сбиты силами ПВО над южной и юго-восточной частями Луганска», — говорится в сообщении, опубликованном в 22:46 по московскому времени.

В ночь на 14 января над регионами РФ сбили более 200 беспилотников ВСУ. По данным SHOT, российские регионы подверглись самой массированной атаке дронов с начала года.

Под ударом оказались Тульская, Орловская, Воронежская, Саратовская, Самарская, Курская, Белгородская и Брянская области. Также беспилотники сбивали над Краснодарским краем и Татарстаном.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

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Атаки БПЛА на Россию
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