Меркурис: разрешение на удары ракетами ATACMS по России обернулось провалом США

Решение администрации американского президента Джо Байдена по ударам дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России было провальным. Об этом утверждает британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

По его словам, данное решение было «катастрофическим, нарушающим российские красные линии».

Меркурис подчеркнул, что это дало возможность продемонстрировать системы противовоздушной обороны, которые ракетам ATACMS не удалось преодолеть.

Эксперт добавил, что также решение администрации Байдена вынудило Москву применить ракетную систему «Орешник».

27 декабря стало известно, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталось только около 50 из 500 переданных США дальнобойных ракет ATACMS.

До этого сообщалось, что российские военные сбили все ракеты ATACMS, которые были запущены по предприятию в Ростовской области со стороны Украины. Отмечалось, что в ходе атаки были применены шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow.

Ранее в Белом доме раскрыли, когда приняли решение об ударах по России ATACMS.