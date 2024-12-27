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В США заявили, что Киеву нужно было применять ATACMS более осмотрительно

NYT: Украина могла использовать ATACMS для атаки по РФ более рассудительно
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Минобороны России

Чиновники из США заявили, что украинская сторона могла использовать ракеты ATACMS более осмотрительно. Об этом пишет газета The New York Times.

»Украина могла бы быть более рассудительной в отношении количества используемых ракет и более избирательной в выборе целей», — говорится в статье.

По данным газеты, у Киева «заканчиваются ракеты» и время, поскольку избранный американский лидер Дональд Трамп заявлял, что разрешение США на удары вглубь территории РФ было «большой ошибкой».

До этого сообщалось, что российские военные сбили все ракеты ATACMS, запущенные по предприятию в Ростовской области со стороны Украины. В ходе атаки были применены шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow.

В свою очередь, американский военный эксперт Уилл Шрайвер, комментируя удар ВСУ ATACMS по Ростовской области, заявил, что США и страны НАТО не перестают демонстрировать свою слабость в конфликте на Украине.

Ранее в России не исключили, что ВСУ готовят рождественское наступление.

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