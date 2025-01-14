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В правительстве предложили соединить Крым и новые регионы железной дорогой

Хуснуллин предложил Путину создать ж/д ветку из Крыма в новые регионы
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Shutterstock/Karasev Viktor

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин предложил президенту России Владимиру Путину создать железнодорожную ветку из Крыма в новые регионы для того, чтобы улучшить логистику и связать все регионы грузовым и пассажирским сообщением. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я прошу вашего поручения проработать возможность реализации такого проекта, чтобы не только автодорожным коридором по дороге вдоль Азовского моря, но и железнодорожной инфраструктурой связали Крымский полуостров сегодня с другими регионами Российской Федерации. Сегодня уже активно этим коридором пользуются», — заявил Хуснуллин на совещании на тему развития Крыма и города Севастополя.

У этого макрорегиона есть большие перспективы для развития логистики и соединения по железной дороге с центральными регионами России.

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