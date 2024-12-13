Стало известно, где россияне встретят Новый год

Большинство — 71% — отдыхающих будут путешествовать по России в Новый год, а самыми популярными направлениями перелетов традиционно стали Москва и Санкт-Петербург. Об этом говорится в исследовании сервисов Авиасейлс и Циан (есть у «Газеты.Ru»).

Москва занимает лидирующую позицию как по бронированию авиабилетов, так и по краткосрочной аренде жилья. По данным Авиасейлс, на столицу приходится 21% от всех перелетов по России в этот период, средняя продолжительность поездки составляет неделю, а доля туристов с детьми — 12%. По данным Циан, на Москву также приходится 15% всех забронированных квартир.

Санкт-Петербург на втором месте: 13% перелетов и 12% бронирований жилья. Туристы остаются в среднем на шесть дней, а доля поездок с детьми составляет 8%.

Помимо двух столиц, среди популярных направлений по бронированию жилья выделяются Казань (3,4%), Новосибирск (2,4%) и Нижний Новгород (2%). В топ-20 вошли Великий Устюг, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Сортавала и Челябинск, вытеснив такие города, как Выборг, Коломна, Самара, Красноярск и Рязань.

«Как правило, большинство пользователей бронируют жилье на новогодний период заранее — от двух недель и более. В этом году среди ранних бронирований на зимние каникулы мы замечаем увеличение интереса отдыхающих к проживанию в Карелии и Мурманской области, что в том числе обусловлено ростом предложений для посуточной аренды жилья в этих регионах», — отметила руководитель Циан.Посуточно Юлия Зыкова.

А по популярности перелетов после Москвы и Санкт-Петербурга лидирующие места занимают Сочи (7%), Калининград (4%) и Екатеринбург (4%). При этом наибольший рост доли бронирований по сравнению с прошлым годом показали Грозный (+24%), Тюмень (+19%), Махачкала (+16%) и Екатеринбург (+15%).

«Москва и Санкт-Петербург традиционно лидируют по доле внутренних перелетов у самостоятельных путешественников — и зимние праздники не исключение. Разнообразие праздничных мероприятий, ярмарок и новогодних елок привлекает отдыхающих со всех регионов России. Особенно заметен общий прирост бронирований среди семейных туристов — на Новый год авиабилеты с детьми покупают на 25% чаще, чем в среднем в зимние месяцы. Также мы обратили внимание на тенденцию среди пользователей отправляться на каникулах в теплые направления по стране — об этом свидетельствует существенный рост доли бронирований Грозный и Махачкалу», — добавила руководитель аналитического отдела Авиасейлс Виталина Королевская.

Исследование было проведено в декабре.

Ранее стало известно, куда полетят россияне с детьми на Новый год.