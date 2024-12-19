Россияне предпочли поезда самолетам для путешествий в 2024 году

Россияне чаще предпочитают путешествовать поездами, чем самолетами. Железнодорожный транспорт не только опережает авиацию по темпам прироста пассажиропотока, но и закрепляет свою популярность для внутренних поездок. Такие выводы содержатся в исследовании Ассоциации туроператоров России (есть у «Газеты.Ru»).

В 2024 году ожидается, что услугами железной дороги воспользуются 128 млн человек, что на 5–6% больше, чем в прошлом году. Для сравнения, российские авиакомпании прогнозируют перевезти 110 млн пассажиров, увеличив трафик лишь на 4–5%.

«Рост популярности поездов наблюдается с 2021 года, когда железнодорожный трафик начал опережать авиационный. По предварительным данным, к концу 2024 года разрыв между двумя видами транспорта составит почти 17% в пользу железной дороги. Однако эти показатели не учитывают путешествия за границу с использованием услуг иностранных авиакомпаний, доля которых значительно возросла после 2022 года. Если сосредоточиться только на внутренних поездках, поезда остаются безусловными лидерами», — говорится в исследовании.

Там отмечается, что на протяжении последних пяти лет пассажиропоток поездов стабильно превышал авиационные перевозки внутри России. Например, в 2019 году разрыв составлял 60%, а в 2024 году ожидается около 50%. Даже в условиях пандемии, когда спрос на путешествия резко упал, железная дорога сохраняла относительную популярность, и к 2024 году тенденция вернулась к «докризисным» показателям.

При этом высокоскоростные поезда, такие как «Сапсаны», демонстрируют иной тренд. Их пассажиропоток так и не восстановился до уровня 2019 года, когда услугами этих поездов воспользовались 5,7 млн человек. В 2024 году прогнозируется, что этот показатель составит 5,3 млн пассажиров, что на 7% меньше, чем пять лет назад. Тем не менее, по сравнению с 2023 годом «Сапсаны» показали прирост в 8,4%.

Главным фактором популярности железной дороги остается ее удобство для внутренних поездок, особенно в условиях закрытия аэропортов на юге страны. В такие регионы, как Анапа, Геленджик и Крым, сегодня можно добраться только поездом, что усиливает спрос на этот вид транспорта.

Исследование было проведено в декабре.

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