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Кандидат в шефы Пентагона заявил о необходимости сдерживать Россию

Кандидат в шефы Пентагона Хегсет заявил о необходимости активно сдерживать РФ
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Depositphotos

Кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет заявил о необходимости «активно сдерживать» Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Россию нужно сдерживать от действий, которые угрожают жизненно важным национальным интересам США.

По словам Хегсета, Москва продолжает предпринимать шаги, которые направлены на расширение своего влияния. Он добавил, что Вашингтон должен активно противодействовать подобным попыткам.

До этого Хегсет заявил, что Россия значительно нарастила ядерный арсенал, представляя угрозу для США, Европы и Азии.

В январе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон обеспокоен по поводу возможного применения Россией ядерного оружия, несмотря на многократные заявления Москвы о том, что таких планов нет. Также он высказал мнение, что Китай мог бы сыграть роль сдерживающего фактора в этой ситуации.

3 января американский журнал National Interest писал, что российские подлодки проекта 885М «Ясень-М» превосходят флот Военно-морских сил США и Североатлантического альянса.

Ранее британский эксперт усомнился в способности Европы дать отпор России.

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