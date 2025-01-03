В США выразили обеспокоенность возможностью применения Россией ядерного оружия

Вашингтон обеспокоен по поводу возможного применения Россией ядерного оружия, несмотря на многократные заявления Москвы о том, что таких планов нет. Об этом в интервью Financial Times заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Даже если вероятность возросла с 5% до 15%, это чрезвычайно серьезно», — сказал Блинкен, подчеркнув, что в Вашингтоне «глубоко обеспокоены» такой возможностью.

Блинкен также высказал мнение, что Китай мог бы сыграть роль сдерживающего фактора в этой ситуации.

3 января американский журнал National Interest писал, что российские подлодки проекта 885М «Ясень-М» превосходят флот Военно-морских сил США и Североатлантического альянса. В статье отмечается, что подлодки «Ясень-М» могут вплотную подойти к субмаринам противника и внезапно атаковать своими 533-миллиметровыми торпедами. Кроме того, российские подлодки оснащены передовым ракетным вооружением, включая крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», а также гиперзвуковые комплексы «Циркон».

Ранее Джо Байден обсуждал удары по ядерным объектам Ирана.