Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Британский эксперт усомнился в способности Европы дать отпор РФ

The Times: Европа в бедственном положении и не сможет дать достойный отпор

close
Global Look Press

Европейские страны находятся в «бедственном положении» и не смогут дать достойный отпор в случае эскалации конфликта с Россией. Об этом заявил британский эксперт по делам Европы Эдвард Лукас, пишет газета The Times.

«У нас нет надежных средств реагирования. В некоторых отношениях наше положение еще более бедственное, чем в эпоху холодной войны», — заявил он.

По словам эксперта, сдерживающим фактором при разработке системы реагирования выступает администрация президента США Джо Байдена, поскольку она боится эскалации ситуации.

До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США не смогут помешать России выполнить задачи специальной военной операции на Украине. Так российский дипломат прокомментировал информацию о том, что действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден запросил у американского конгресса выделение $24 млрд дополнительного финансирования для продолжения конфликта на Украине.

Ранее в МИД пообещали, что Россия пройдет испытание на прочность.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами