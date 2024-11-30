Европейские страны находятся в «бедственном положении» и не смогут дать достойный отпор в случае эскалации конфликта с Россией. Об этом заявил британский эксперт по делам Европы Эдвард Лукас, пишет газета The Times.

«У нас нет надежных средств реагирования. В некоторых отношениях наше положение еще более бедственное, чем в эпоху холодной войны», — заявил он.

По словам эксперта, сдерживающим фактором при разработке системы реагирования выступает администрация президента США Джо Байдена, поскольку она боится эскалации ситуации.

До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США не смогут помешать России выполнить задачи специальной военной операции на Украине. Так российский дипломат прокомментировал информацию о том, что действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден запросил у американского конгресса выделение $24 млрд дополнительного финансирования для продолжения конфликта на Украине.

Ранее в МИД пообещали, что Россия пройдет испытание на прочность.