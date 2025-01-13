Пригород Воронежа атаковали БПЛА

В пригороде Воронежа средства ПВО (противовоздушной обороны) и РЭБ (радиоэлектронной борьбы) ликвидировали несколько беспилотников. Об этом написал губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

Чиновник уточнил, что в результате атаки никто не пострадал. При этом в Воронежской области продолжает действовать режим опасности атаки дронов. Он был введен накануне в 23:15.

Днем 12 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали пять населенных пунктов в регионе. Вечером чиновник рассказал, что около села Дунайка женщина была ранена, когда дрон ударил по движущемуся автомобилю. Позднее стало известно, что при этом налете пострадал и ее муж.

Ранее на Украине заметили новый американский дрон.