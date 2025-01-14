Глава Минобороны Германии заявил, что системы Patriot разместят в Польше

Писториус пообещал разместить Patriot в польском Жешуве рядом с Украиной

Глава министерства обороны Германии Борис Писториус, который находится с необъявленным визитом в Киеве, заявил, что вскоре системы Patriot разместят недалеко от украинской границы в польском Жешуве. Его слова передает украинское издание «Страна.ua».

Он отметил, что Германия осознает, насколько большое значение имеет Жешув как логистический хаб, когда речь идет о помощи украинской армии.

«В январе я поеду в Жешув, чтобы гарантировать, что в этом месяце там заработают оборонные системы Patriot», — сказал глава немецкого Минобороны.

По информации издания, в Жешуве, через который идет снабжение Вооруженных сил Украины (ВСУ), планируют разместить два зенитно-ракетных комплекса Patriot и 200 немецких военнослужащих. В данный момент в польском городе уже находятся норвежские солдаты, системы NASAMS и четыре истребителя F-35.

Также Писториус заявил, что успехи Украины будут зависеть от помощи европейских стран и новой администрации США Дональда Трампа.

14 января Борис Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев для переговоров. Он рассказал, что хочет обсудить с украинским правительством дальнейшую военную поддержку. Министр также намерен получить представление о развитии ситуации на фронте.

Ранее в США сделали неутешительное заявление о состоянии ВСУ.