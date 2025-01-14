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Глава МО Германии верит, что Украина может вести переговоры с Россией «на равных»

Глава МО ФРГ Писториус заявил, что Украина сможет вести переговоры с РФ на равных
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Heiko Becker/Reuters

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что успехи Украины будут зависеть от помощи Европы и новой администрации США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал N-tv.

Писториус подчеркнул, что Евросоюз и США должны продолжать тесно сотрудничать в вопросе помощи Украине. В таком случае, при поддержке Запада, у Киева появится реальный шанс «в какой-то момент в течение года выйти на разумные переговоры на равных».

14 января Борис Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев для переговоров. Он рассказал, что хочет обсудить с украинским правительством дальнейшую военную поддержку. Министр также намерен получить представление о развитии ситуации на фронте.

Днем ранее он заявлял, что Германия, Польша, Франция, Италия и Великобритания объявили о дальнейшей поддержке Украины поставками оружия и необходимых материалов.

Ранее в США сделали неутешительное заявление о состоянии ВСУ.

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