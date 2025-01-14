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Две украинские ракеты сбили в Курской области

Оперштаб Курской области заявил, что силы ПВО сбили две ракеты ВСУ
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Евгений Биятов/РИА Новости

Две ракеты, запущенные Вооруженными силами Украины, сбиты средствами противовоздушной обороны в приграничном районе Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

«Две украинские ракеты были уничтожены в приграничном районе Курской области. Спасибо бойцам ПВО», — говорится в сообщении.

В 12:21 мск в Курской области была объявлена ракетная опасность.

14 января российские регионы подверглись массированной атаке украинскими беспилотниками. За ночь средства ПВО сбили более 200 воздушных целей. В Курской области сбили не менее четырех БПЛА.

Больше всего пострадала Саратовская область — повреждения зафиксировали на двух промышленных предприятиях. Как сообщил портал 164.RU, ВСУ также атаковали нефтебазу в Энгельсе, которая уже подвергалась удару 8 января.

Ранее жителей Курской области предупредили о минировании местности после разрыва боеприпаса.

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