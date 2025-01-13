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В Брянской области предотвратили массированный ракетный удар ВСУ

Богомаз: ВСУ попытались нанести комбинированный удар по Брянской области
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Министерство обороны РФ

Украина попыталась нанести массированный комбинированный ракетный удар по Брянской области. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, все ракеты были ликвидированы российскими силами ПВО (противовоздушной обороны). По предварительной информации, во время атаки никто не пострадал. На месте работают сотрудники экстренных и оперативных служб.

Вечером Telegram-канал SHOT сообщил, что над Брянском прогремела серия взрывов. В небе над городом были видны множество вспышек и слышны громкие взрывы. По словам местных жителей, по телеканалам предупредили о ракетной опасности в регионе. Mash утверждал, что ВСУ попытались атаковать химический завод, расположенный в городе Сельце Брянской области. Согласно публикации, обломки сбитой ракеты упали на территории предприятия.

Ранее сообщалось о подготовке ВСУ ракетной атаки на Крым.

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